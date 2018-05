Cifras impactantes: Más de 4.000 muertes dejó el paso de María, 70 veces más que el balance oficial

Al menos 4,645 personas murieron como resultado del huracán María y su devastación en Puerto Rico el año pasado, según un nuevo estudio de Harvard divulgado hoy martes, una estimación que supera de forma dramática la cifra oficial de muertos que mantiene el gobierno, que solo llega hasta 64.

De acuerdo a una publicación del periódico The Washington Post, el estudio publicado en el New England Journal of Medicine, estableció que la interrupción del cuidado de la salud de los ancianos y la pérdida de los servicios públicos básicos para los enfermos crónicos tuvieron un impacto significativo en todo el territorio estadounidense.

Luego del impacto del huracán en septiembre, toda la red eléctrica del país tuvo un impacto generalizado en la infraestructura ya en malas condiciones desde antes del paso del fenómeno atmosférico. Así como se reportó en diversos medios de comunicación en la isla, Washington Post señaló que comunidades quedaron completamente aisladas durante semanas en medio de cierres de carreteras y fallas en las comunicaciones.

Investigadores en los Estados Unidos y Puerto Rico, dirigidos por científicos de Harvard T.H. Chan School of Public Health y Beth Israel Deaconess Medical Center calcularon el número de muertes al encuestar a casi 3,300 hogares elegidos al azar en toda la isla y comparar la tasa de mortalidad estimada después del huracán con la tasa de mortalidad del año anterior. Sus encuestas indicaron que la tasa de mortalidad fue de 14.3 muertes por cada 1,000 residentes desde el 20 de septiembre hasta el 31 de diciembre, un aumento del 62 % en la tasa de mortalidad en comparación con 2016, o 4,645 "muertes en exceso".

"Nuestros resultados indican que el recuento oficial de muertes de 64 es una subestimación sustancial de la verdadera carga de la mortalidad después del huracán María", escribieron los autores del estudio.

Dentro del mismo estudio, al contar las personas que vivían solas y murieron por causa del huracán, los investigadores ajustaron la cifra y llevaron su estimación final hasta 5,740 muertes relacionadas con María, según reseñó Buzzfeed.

Los investigadores de Harvard trabajaron en conjunto con investigadores y estudiantes de posgrado de la Universidad Carlos Albizu y la Universidad de Ciencias de la Salud de Ponce en Puerto Rico, así como investigadores de Colorado y Boston.

Las estimaciones oficiales de las muertes por el huracán María han provocado fuertes críticas de expertos y residentes en la isla. Según Washington Post, el nuevo estudio criticó los métodos de Puerto Rico para contar los muertos y su falta de transparencia en el intercambio de información. La investigación señala lo anterior como perjudicial para la elaboración de planes de emergencia de cara a futuros desastres naturales. Los autores pidieron a pacientes, comunidades y médicos desarrollar planes de contingencia para desastres naturales.

María causó $90 mil millones en daños, convirtiéndolo en el tercer ciclón tropical más costoso en los Estados Unidos desde 1900.

El estudio señaló que el conteo de muertes en Puerto Rico se vio obstaculizado por numerosas fallas sistémicas. Los investigadores observaron que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dicen que las muertes pueden atribuirse directamente a tormentas como María si son causadas por fuerzas relacionadas con el evento, desde escombros voladores hasta pérdida de servicios médicos y servicios básicos esenciales. Ocho meses después del huracán María, en Puerto Rico aún no ha sido restablecido el 100 % del servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

