Así se veía en su anuario escolar "Miguel de Liechtenstein", el chileno que se hace pasar por noble

Un chileno que se hace pasar por noble ha sido noticia en los últimos días. ¿Su nombre? Miguel Ángel Pardo Oyarzún. Aunque según él, su nombre es Michael Engel Maximilian Alexander Maria von und zu Liechtenstein, más conocido como Michel de Liechtenstein.

En un extenso artículo publicado por el medio español ABC.es intentan develar quien es el chileno que asegura ser de la realeza. Publimetro investigó sobre el pasado de este chileno.

¿Qué descubrimos? Fue ex alumno del colegio Osorno College, en la ciudad sureña. Lorena Leiva, ex alumna de la misma institución, señaló a nuestro medio "recordar que era ex alumno", gracias a ella y a la colaboración de Daniel Catalán, otro ex alumno del colegio, descubrimos parte de la historia de este joven.

El joven nacido en Valdivia en 1984, habría cursado casi toda su educación en dicho establecimiento de la ciudad de Osorno. Accedimos a la página de su anuario, así era en cuarto medio:

La página del anuario de la Generación 2002 del Osorno College señala lo siguiente:

Así se veía el noble chileno en su etapa escolar. / Gentileza de Daniel Catalán

"Pardo es uno de los fundadores de nuestro querido curso. Lo conocimos como un pequeño jovencito muy bueno para defender sus derechos frente a sus compañeros o para discutir con más de algún profe. Pero siempre fue escuchado y reconocido, de lo contrario él igual escuchaba sus propios discursos".

"Aunque nadie logró conocer lo profundo de su alma, ya que con sus sentimientos se mostró algo introvertido, sí logramos captar si peculiar afición por los hechizos o cosas como esas, prediciendo el futuro de más de algún compañero o realizando alguna poción mágica", continúa el texto.

"Luego, en el 2001, Pardo nos abandonó por todo un año, reintegrándose al curso El segundo semestre de IV Medio, con un estilo diferente. Su larga estadía por los Estados Unidos le anduvo aclarando el pelo a un tono rubio muy particular y por supuesto, con su vocabulario completamente bilingüe llegando a olvidar algunas palabrillas de su lengua materna", señalan sus compañeros en aquél anuario.

"Pero esos son sólo detalles, porque sabemos que la experiencia adquirida en el extranjero es única y llena de excitantes emociones por lo que nos mostró en sus fotos, lo que pudimos constatar en un artículo sobre su experiencia publicado en el diario de Osorno", concluye.

Otras cosas sobre Miguel

¿Su frase típica? "Ya, filo". ¿Regalo único? "Un profe que lo entienda y no lo rete". ¿Lo que no se vio? A Miguel Ángel sin pelear con algún profesor.

Ahora cabe preguntarse qué es lo que habrá llevado a este joven chileno a ocupar el nombre de una casa real. En el artículo realizado por ABC.es, se señala que el joven asegura que “su madre se casó cuatro veces y que tuvo una vida amorosa muy intensa, además de una relación con un miembro de la Casa Principesca de Liechtenstein”.

“Al parecer, su padre se desentendió de él y ha sido su madre quien le ha criado. Dice que no tiene ningún tipo de relación con su familia paterna y que nunca ha estado en Liechtenstein”, dice una de las fuentes citadas por el medio español.