"Nunca experimenté el racismo desde tan cerca": el nuevo caso de xenofobia en EEUU

Un nuevo caso de discriminación racial ha tenido lugar en Estados Unidos, cuando en el restaurante de hamburguesas "Jack in the box" en Houston un cliente le dijo a la cajera que lo atendía “Te compro un boleto de vuelta a México” mostrando así su molestia en contra de la hispana que trabajaba en Estados Unidos.

"Buy you a ticket back to Mexico": Dispute between angry Jack in the Box customer and worker caught on video. https://t.co/YWYLeIcrhG pic.twitter.com/h7cTcfZiur

— ABC News (@ABC) May 28, 2018