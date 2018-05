"Por favor, no asar malvaviscos sobre el volcán en erupción de Hawai", la curiosa recomendación del Servicio Geológico de EEUU

El Servicio Geológico de los EE. UU tomó un descanso de dar actualizaciones serias sobre la erupción volcánica de Kilauea en Hawai para confirmar que no, no se debe asar malvaviscos sobre los respiraderos volcánicos en erupción.

El USGS respondió a un usuario de Twitter que preguntó: "¿Es seguro tostar malvaviscos sobre los respiraderos volcánicos? Suponiendo que tengas un palo lo suficientemente largo, eso es? ¿O los malvaviscos resultantes serían venenosos?

"Erm", respondió el USGS. "Vamos a tener que decir que no, eso no es seguro". (Por favor, no intentes!) "

Erm…we're going to have to say no, that's not safe. (Please don't try!) If the vent is emitting a lot of SO2 or H2S, they would taste BAD. And if you add sulfuric acid (in vog, for example) to sugar, you get a pretty spectacular reaction.

