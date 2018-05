Alguien que tuvo muy mala suerte: una piedra le aplastó la cabeza mientras huía y ahora su esqueleto se convirtió en meme

Pompeya es famosa por sus ruinas que contienen los restos de los ciudadanos conservados en las cenizas de la erupción del Monte Vesubio en 79 CE. Pero un descubrimiento espectacular es un sombrío recordatorio de que el calor y la asfixia no son las únicas formas en que un volcán puede amenazar vidas.

Funcionarios del sitio arqueológico de Pompeya anunciaron el martes un nuevo y espectacular descubrimiento: el esqueleto de un hombre que murió aplastado por una roca enorme al tratar de escapar de la erupción del volcán Vesubio en el año 79 a.C.

El esqueleto sobresale debajo de un gran bloque de piedra, que podría haber sido un pedazo vertical de pared pegado a la puerta, que “salió disparada violentamente debido a la nube volcánica”, dijeron funcionarios de Pompeya que solo mostraron fotos del hallazgo.

La víctima, quien tenía más de 30 años, tenía el tórax aplastado. Los arqueólogos no encontraron la cabeza de la víctima. Funcionarios dijeron que el hombre sufría de una infección en la tibia, por lo que habría tenido problemas para caminar así como para escapar.

El director general del sitio arqueológico Massimo Osanna dijo que se trataba de un “hallazgo excepcional” que nos ayuda a tener una mejor idea de la historia y civilización de la época”.

Y la pregunta es: ¿cómo se llegó a la conclusión de que ese hombre estaba huyendo? Los huesos se encontraron encima de lapilli, fragmentos de roca expulsados de un volcán, por lo que esto significa que probablemente sobrevivió a una etapa anterior de la erupción.

No lo sabemos, pero desde luego la reacción en redes no se ha hecho esperar, y su esqueleto en redes 2.000 años después causa ahora sensación como meme:

