Iba a abordar un vuelo con su hijo mestizo pero le pidieron prueba de que era la madre

Lindsay Gottlieb, quien entrena al equipo de la Universidad de California en Berkeley, vivió la incómoda situación en el aeropuerto internacional de Denver el lunes, cuando se disponía a abordar un vuelo.

La empleada le pidió a Gottlieb que "probara" que era la madre de su hijo de un año, incluso después de ver el pasaporte del niño.

Luego la mujer le pidió el certificado de nacimiento del menor citando "ley federal", y procedió a preguntarle a la madre consternada si podía demostrar su vínculo filial con una publicación en Facebook, escribió Gottlieb en un tweet.

"Teníamos un pasaporte que verificaba la edad e identidad de nuestro hijo, y ambos padres estaban presentes", dijo Gottlieb en un comunicado al diario The Washington Post el martes. "Pero seguir siendo empujada más allá para 'probar' que él era mi hijo fue irrespetuoso y motivado por algo más que la preocupación por su bienestar".

Aunque la empleada le dijo que le llamó la atención que el menor no tuviera del apellido de la madre, Gotlieb señaló que la motivación real es otra. "Creo que es porque tiene un color de piel diferente", escribió la entrenadora, quien es blanca. Su pareja, el padre del menor, Patrick Martin, es afroamericano.

This family is on a holiday weekend adventure to support @Kenzie4bs at @usabasketball U18 trials. 💙💛🐻 pic.twitter.com/cbAcRdKyhJ

— Lindsay Gottlieb (@CalCoachG) May 26, 2018