La desgarradora promesa que William le hizo a Lady Di antes de morir y que nunca pudo cumplir

Ahora que Harry y William están casados y que son Duques aspirantes a Rey, ha salido a relucir un episodio muy emotivo entre la eterna 'Reina de Corazones', Lady Diana Spencer y su hijo mayor, el Principe William. Sucedió en 1996 específicamente cuando su madre estaba en el ojo del huracán. Al destaparse el escándalo de la separación y las infidelidades tanto de Diana como de Carlos, la corona tuvo que actuar de inmediato. Diana fue despojada de su titulo de realeza, ya no pertenecía a la familia real y eso significaba algo bastante humillante para ella.

Por ley, al no ser parte de la realeza, debía hincarse para dirigirse a sus hijos, a su exmarido y a toda su exfamilia, esto era algo muy doloroso para Diana, pues era forzada en eventos públicos a arrodillarse ante la familia de su expareja y más allá de eso, hacerlo con sus hijos que apenas eran adolescentes. Al ver a su madre destrozada, William, le hizo una promesa con uno de lo mayordomos de testigo, William le prometió a su madre, que cuando fuera Rey, le iba a devolver su titulo de Alteza, un grandioso gesto que hablaba mucho de la forma en que Diana crió a sus hijos.

