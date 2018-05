“¿Es una broma?”: la camisa-camiseta increíblemente rara que vende una exclusiva tienda y que tiene un precio que muy pocos pueden pagar

Muchos están desconcertados, otros creen que es una broma y algunos simplemente aseguran que es “una basura”.

La verdad es que la nueva prenda que ofrece Balenciaga desató una ola de comentarios, no sólo por su “diseño”, sino que también por el altísimo costo.

Según el Huffington Post, la prenda “forma parte de la colección de otoño de la firma” y desde hace unos días ya se puede comprar en la página web por el increíble e irracional precio de $ 700.000.

La oferta desató una ola de críticas y por supuesto cientos de memes riéndose tanto del diseño como del valor.

¿Qué te parece? ¿Estás listo para usar la camisa-camiseta?

La gente histérica al enterarse que la “Tshirt Shirt” de Balenciaga cuesta 1245 dólares 😂 Y justo por estos trolleos de Demna Gvasalia la marca es de las primeras en el ranking ¿Mejor cosemos dos que tengamos en el closet no? pic.twitter.com/ohGCAumWdR — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) May 29, 2018

I don't see the problem with that Balenciaga shirt. pic.twitter.com/UeBoYAJu3E — The One With The Wrestling (@FriendsWrestle) May 30, 2018

Este es algo loco hahahaha. Qué pieza de ropa de moda temática de verano eh. Balenciaga está convirtiendo los memes en moda#Balenciaga pic.twitter.com/QH9Sdt0HVj — KIO M (@KioMats) May 28, 2018

Hey @BALENCIAGA, I just made my own Double Shirt and it didn't cost thousands of dollars! pic.twitter.com/8daWqAGy7C — Mike (@AH_Mike) May 28, 2018

even the model knows balenciaga trippin with this shirt look at his face lmao https://t.co/GEWp8r0zPA — neal (@nealjayeller) May 27, 2018

I thought this Balenciaga shirt was a joke. …Its real and it's $1,290 pic.twitter.com/j0gwfmEaRS — Troy Osinoff (@yo) May 27, 2018