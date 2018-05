"Dios le dijo que se deshiciera de ellos": iglesia destruye decenas de peluches porque estaban "endemoniados"

Sorpresa ha generado en redes sociales un video de una iglesia que se grabó destruyendo una serie de peluches debido a que en un sueño dios les dijo que estaban endemoniados.

"Estamos rompiendo los peluches porque una hermana tuvo una revelación acerca eso a través de un sueño que fue real. Dios le mostró cosas para que se deshiciera de este montón de peluches", asegura uno de los integrantes del grupo frente a la cámara.

Con tijeras en mano, los individuos destrozan un gran número de peluches y guardan los trozos dentro de una maleta. "La tenía por el pelo, la estaba ahogando y en eso escuchó también la voz de Dios que dijo que esos muñecos no son una bendición tenerlos sino que malos espíritus, demonios que se manifiestan en los muñecos", argumenta el primer sujeto.

Después se escucha la voz de la mujer que tuvo el sueño revelador que narra: "Yo veía como el muñeco se movía, como el espíritu se estaba acomodando dentro del muñeco y ese muñeco me agarró por el pelo, yo quería gritar y no podía, me paralizó, yo no podía moverme".

"A través de eso el señor me mostró que estos muñecos son como un canal que los demonios usan y se manifiestan a través de ellos", explicó la mujer.

El primer sujeto vuelve a dirigirse a la cámara y señala que "algunas personas van a decir, 'pero esta gente está loca, lo que está haciendo, está loca'. Pero yo le voy a decir que está más loco el que gasta dinero en esto porque esto en qué le ayuda a las personas, que le beneficia tener una colección de muñecos".

GIF una trampa

Pero no todo es contra los peluches. Al final del video se puede ver a un tercer sujeto explicando que los populares gif, las imágenes que se mueven son "una trampa del enemigo".

"Antes de que caiga un gif te sale una imagen de los alienes y cuando lo abre ahí cabe en la trampa del enemigo", asegura.

El registro lleva más de 2,9 millones de reproducciones, 8,4 mil reacciones y fue compartido 29 mil veces a través de la red social Facebook.