Los temas claves de la cuenta pública: Feminismo, AFP e Isapres

En Valparaíso y para todo Chile, el Presidente Sebastián Piñera llevará a cabo la primera cuenta pública de su segundo periodo presidencial. A partir desde las 11 horas, el Mandatario dará un discurso en el Congreso Nacional en el que se referirá a las principales materias a abordar durante sus 4 años de gobierno. Durante las últimas semanas, el movimiento feminista a marcado la pauta en torno a los anuncios del Ejecutivo. Sin embargo, se esperan pronunciamientos sobre pensiones y salud.

Movimiento feminista: Este es uno de los temas más complejos de la actual administración. Los estudiantes no han dado su brazo a torcer e hicieron un llamado a radicalizar el movimiento. Entre sus demandas se incluye la destitución del Ministro de Educación Gerardo Varela, ya que no lo consideran un interlocutor valido. La Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas, entregó ayer un pliego de demandas como respuesta a la denominada “Agenda de Género”. Dentro de los ítems que esperan que sean abordados en la cuenta pública incluye una educación no sexista, suma urgencia a la ley de identidad de género y una cuarta causal de aborto para las menores de 18 años.

Sistema de pensiones: El ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, ya adelantó que durante la cuenta pública se dará a conocer la reforma a las pensiones. Aumentar los recursos del pilar solidarios, crear una pensión especial para las mujeres y un aumento para la clase media, son alguno de los planes de esta administración. Luis Mesina, vocero de la coordinadora NO + Afp, asegura que está expectante a la presentación de la reforma pero cree que es importante que se tenga en cuenta las “miseras” pensiones que reciben los jubilados y los enfermos terminales.

Isapres: En el marco de la presentación de la “Agenda Mujer” el gobierno ya adelantó que pretende igualar el precio de los planes de salud entre hombres y mujeres. Desde el Ejecutivo ahondaron en los cambios y ya se habla de un plan único de salud en el sistema privado. Rony Lenz, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, reconoce que el problema de solucionar problemáticas de las Isapres, que es “una masa de hasta un millón de personas puede migrar desde Fonasa, lo que podría generar un descalabro en el sistema público”. Es por esto, que el académico espera que hoy se hable de una reestructuración de la salud desde un ámbito global y no tan solo del sistema privado.