Otra comuna más: ahora alcaldesa de Peñalolén también pide mayor presencia policial

Mayor presencia policial. Eso es lo que la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC) expuso como solicitud al ministro del Interior y de Seguridad Pública, Andrés Chadwick (UDI) durante este jueves en La Moneda. La autoridad comunal es la segunda que, en menos de diez días, reclama por la materia. Ello pues el pasado 22 de mayo ya lo hizo su par de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), quien acusó tener sólo tres patrullas para toda la comuna.

Ahora, en el turno de Leitao, la conversación se enfocó particularmente en la presencia policial en la calle más que sumar más uniformados, que en esta comuna de casi 250 mil habitantes se estima en cerca de 230 policías.

Gentileza Municipalidad de Peñalolén

"Peñalolén ha crecido en población y territorialmente además, entonces se espera que Carabineros aumente también su presencia en una comuna que ha crecido hacia la cordillera, por ejemplo. Hoy somos una comuna con más viviendas pero eso no se ha traducido en mayor presencia policial, sino que al revés", reclamó Leitao en contacto con Publimetro.

Diferencia entre dotación y presencia

La autoridad comunal agregó que "el tema es mayor presencia policial, más que dotación. Por lo tanto, el foco de análisis debe ser qué hay que hacer para que las municipalidades podamos dedicar tiempo y recursos a la prevención social y situacional, que también son parte importante de este trabajo en contra del delito".

"La presencia real no es la que dice la dotación en el papel, y lo que vinimos a plantear es que hay que cubrir todos los cuadrantes, tener vehículos en todos los cuadrantes y fortalecer el trabajo de Carabineros junto a la comunidad para reforzar la sensación de seguridad de los vecinos", detalló la alcaldesa.

No competir

Tal como ocurrió en el caso de La Reina, en Peñalolén también tienen unidades municipales para suplir materias de seguridad. No obstante, para Leitao, ese tipo de recurso humano no puede comprarse a Carabineros.

"La idea es no competir con las policías, nosotros no somos policías. La municipalidad no tiene armas, nuestros funcionarios no pueden ejercer esas funciones y no pueden competir con las policías. Es necesario (el mejoramiento de la presencia policial) para que las municipalidades podamos dedicar tiempo y recursos a la prevención social y situacional, que también son parte importante de este trabajo en contra del delito", dijo la alcaldesa.

Finalmente, valoró la reunión con el ministro Chadwick. “En general se trató de una muy buena conversación donde el ministro Chadwick acogió de muy buena forma lo que le planteamos", sentenció la alcaldesa.

Caso de La Reina

Por otra parte, tras plantear sus reclamos, en la municipalidad de La Reina han visto un aumento de la dotación de Carabineros.

"Creamos la nueva dirección de seguridad ciudadana, que antes no existía. Trajimos una nueva flota de siete vehículos y estamos integrando otros seis más para seguridad, y antes había sólo dos. Cuando llegamos, existían 40 comités de seguridad y ahora contamos con casi 170 de ellos para coordinar a los vecinos", indicó a Publimetro el alcalde José Manuel Palacios (UDI).

Agregó que los pórticos de autos robados y cámaras de televigilancia con inteligencia artificial jugarán un rol fundamental mientras que se realizan podas preventivas para despejar las luminarias.

"Ya logramos traer cuatro nuevos vehículos de Carabineros a la comuna y hemos recambiado 3 mil luminarias led. En esa línea, también estamos implementando un piloto de iluminación telegestionada y a fin de este año estaremos recambiando toda la luminaria de sodio por Led en la comuna", detalló la autoridad.

Agregó que "estamos articulando apoyo a Carabineros para conseguir un terreno para contar con una nueva comisaría en La Reina, y también estamos apoyando a la PDI para contar con drones este mismo año".