Procedimiento para salvar a los niños con cáncer de sangre no estaría regulado por el sistema de salud

En Chile, se estima que cada año alrededor de 250 niños son diagnosticados con cáncer de sangre (leucemia) y el 15% de ellos necesitará un trasplante de células madre sanguíneas para sobrevivir.

Para muchos de quienes padecen cáncer de sangre, la única posibilidad de sobrevivir es mediante un trasplante de médula. De hecho, sólo un 25% de los pacientes que necesitan un trasplante encuentran a un donante compatible dentro de la familia, por lo que el 75% restante debe buscar en los registros que existen en todo el mundo.

¿Qué se hace en estos casos? Buscar un donante externo. Recién este año se instaló DKMS en Chile, uno de los bancos de células madre más grandes del mundo, pero el registro de donantes está aún en construcción. Antes que este registro de instalara en nuestro país no quedaba otra opción que buscar a un donante en bancos extranjeros, a un alto costo. Así lo tuvo que hacer Juan Pablo García.

Las dificultades para salvar la vida de un niño

Captura

Su hijo Nicolás, fue diagnosticado a los 3 meses de vida con el Síndrome de Wiskott-Aldrich. Su única probabilidad de sobrevivir era un trasplante de médula ósea que se realizó casi al año. De hecho, su intervención fue la primera con estas características en Chile.

"La enfermedad de Nicolás es poco común. En un comienzo no sabíamos a quién acudir, hasta que el papá de otro niño que tuvo un caso similar me recomendó al doctor Francisco Barriga", relata Juan Pablo García, padre de Nicolás.

Pero su cruzada no terminaría allí, encontrar al doctor sería solo el comienzo. "El doctor tenía acceso a varios bancos de células en el mundo. La donación para Nicolás la trajimos desde la sede de DKMS de Alemania, pero el proceso fue bastante engorroso", señaló Juan Pablo. Actualmente, para traer células madre desde bancos extranjeros se pagan impuestos, el IVA (19%) e internación (6%). Sumado a los valores de la donación, que no están cubiertos por el sistema de salud, los padres de Nicolás tuvieron que reunir de manera urgente más de 2o millones de pesos en el año 2010.

Nicolás fue operado y, según su padre, el niño actualmente goza de un excelente estado de salud. El gasto que tuvieron que realizar fue bastante elevado. Nada de lo que se invirtió para traer la donación de médula al país fue cubierto por el sistema de salud. Simplemente el procedimiento no existe ni para Fonasa ni las Isapres.

Que pague quien tiene que pagar, no los pacientes

Pese a que ya han pasado más de 8 años, los casos de cáncer de sangre u otras enfermedades que requieren de una donación de células madres y/o médula no están cubiertos por el sistema de salud, y por ende, el costo recae en los pacientes. "Lo que queremos nosotros es que pague quien tenga que pagar", señaló a Publimetro el doctor José Alberto Mozó, Ceo de DKMS en Chile. Cabe destacar que esta red global de bancos de células madres, corresponde a una organización sin fines de lucro.

"La misión de nosotros es que todos los pacientes puedan encontrar a su donante de células madre con rapidez y en su propio país, lo que les abarata los costos. Por lo mismo, DKMS ha ido ampliando su red en todo el mundo. Chile, de hecho, es el primer país en Latinoamérica en el que tenemos presencia", agrega.

¿Por qué Fonasa y las Isapres no cubren este tema?

DKMS

Según el doctor Mozó, las células madres se encuentran en un terreno gris legalmente hablando. Esto, debido a que no se les considera un órgano para acogerse a la ley de transplantes, si no que se les considera un tejido, al nivel de catalogación de la sangre. Por ende, no aplican las políticas que aplicarían, por ejemplo, si se tratara del traslado de un órgano desde el extranjero.

Sumado a lo anterior, actualmente el transplante de este material actualmente no posee codificación en los sistemas de salud, por ende, al no tener código, las Isapres y Fonasa no cubren la prestación. El Hospital Calvo Mackenna si realiza la intervención, siendo parte del sistema público, pero sólo en los casos de niños y que además cuenten con un hermano compatible que pueda realizar la donación.

Si se debe conseguir un donante, el sistema público no cubre los costos de la donación: traer la donación desde el extranjero o la intervención quirúrgica necesaria para la extracción de la donación misma por parte de un donante nacional.

DKMS

Poner el tema en agenda

"Desde que nos instalamos en el país (enero 2018) hemos tenido una serie de reuniones con las autoridades de salud, con los parlamentarios de la comisión de salud y también con Fonasa. Además de la necesidad de bajar los costos en ls casos de importación de donaciones, para nosotros lo más importante es que no paguen los pacientes, sino que aquellos que les dan prestaciones de salud", señala el CEO de DKMS Chile.

La situación se torna cada vez más grave si se considera que en nuestro país, una persona es diagnosticada con leucemia o cáncer de sangre cada una hora. Esto representa a 8.000 nuevos casos cada año, los que en su mayoría resultan ser niños.

"Las familias terminan dependiendo de bingos y completadas para salvar la vida de sus hijos, y esto no debería ser así. En los otros países donde trabajamos las intervenciones son cubiertas por las redes de salud, no por los pacientes. Ahí es donde se nota que nuestro sistema de salud está a años luz de los países desarrollados", sentencia el doctor Mozó.