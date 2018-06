Un agente del FBI dispara por accidente su pistola durante un baile salvaje en una discoteca

Un agente del FBI hirió accidentalmente a un hombre la pasada madrugada cuando disparó su arma reglamentaria tras hacer una pirueta bailando en un bar de Denver (Estados Unidos), informaron medios locales.

Un video grabado en el interior del local, que fue difundido en YouTube, muestra al agente bailando en el centro de la pista con un círculo de gente a su alrededor.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ

— Ryan Haarer (@RyanHaarer) June 3, 2018