"Ella amenazaba con matarse si Fernando la dejaba": amiga de la víctima declara en segundo día del juicio contra Nahir Galarza

Este martes se llevó a cabo en Gualeguaychú, Argentina, el segundo día del juicio contra Nahir Galarza (19), acusada de asesinar con dos disparos a su pareja Fernando Pastorizzo (20) a finales del año pasado, jornada que estuvo marcada por los testimonios de siete amigos del joven.

Los amigos de la víctima que declararon coincidían en que la relación de Nahir y Fernando era un calvario para el joven, marcada por la violencia que ejercía ella.

Manuela Basaldúa, amiga de Pastorizzo, se presentó ante los jueces y narró lo que la víctima les contó sobre la pelea que tuvo con Galarza a la salida de la discoteque Bikini en Navidad. "Ella (Galarza) y una amiga le pegaron", indicó Basaldúa según recoge Clarín.

"Nahir era muy celosa y amenazaba con matarse si él la dejaba", aseguró junto con establecer que Fernando no podía salir de la relación violenta que llevaba con la acusada por "miedo de que se hiciera algo".

La fotografía que complica a Galarza

Otro momento que marcó la jornada fue la declaración de Agustín Ladner, amigo de Pastorizzo, quien dio su testimonio acompañado de una fotografía en la que se ve a Fernando con evidentes golpes en la cara.

"Ya le había dicho varias veces que cortara la relación, y él no escuchaba", señaló Agustín según el diario argentino. Pero aseguró que la pelea de Navidad había generado un quiebre y le aseguró que no la vería más. "Por eso no entiendo por qué se encontraron el 29", agregó respecto al día del crimen.

La imagen, capturada por Juan Cabrera, otro de los amigos del joven, cuanto la víctima fue a su casa la mañana posterior a navidad para contarle sobre la pelea a la salida de Bikini, fue proyectada en el televisor del tribunal como prueba de las agresiones realizadas por Galarza y su amiga.

Cuando la madre de Fernando vio la imagen rompió en llanto, sin embargo, Nahir, vestida de negro, se mantuvo imperturbable mientras observaba la fotografía, detalla Clarín.