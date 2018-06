Este es el lugar exacto donde se desarrollará la cumbre "atómica" entre Trump y Kim

Poco a poco la Casa Blanca va desvelando los detalles de la esperada cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong Un, la semana próxima.

Como se rumoreaba desde hacía un par de días, el escenario donde tendrá lugar la reunión será el Hotel Capella, un lujoso complejo de 12 hectáreas de superficie verde y frondosa situado en la isla Sentosa de Singapur.

La ubicación ofrece una excelente seguridad, un historial de reunir reuniones internacionales de alto nivel y lazos de larga data con Corea del Norte.

Así lo confirmó el martes la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders: “Agradecemos a nuestros anfitriones singulares de Singapur por su hospitalidad”, escribió Sanders en una publicación en Twitter donde anunciaba el lugar del encuentro, que se celebrará el martes 12 de junio a partir de las 9 horas (hora local), según avanzó Washington ayer.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality.

— Sarah Sanders (@PressSec) June 5, 2018