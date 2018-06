Hoy comenzó a operar el registro de evasores del Transantiago

Hoy comenzó a regir el Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago, que sanciona a los evasores del sistema. La ley fue despachada del Congreso el 16 de enero pasado y de inmediato se le bautizó como el “Dicom de los pobres”.

La ley establece una base de datos privada en la que quedarán registrados quienes que sean multados por no pagar su pasaje en el Transantiago.

Los evasores que estén en esta lista no podrán obtener licencia de conducir ni pase escolar mientras la multa no sea pagada.

El registro no solo incluirá a quienes sean multados, sino que se podrá entregar información voluntariamente al comprar la tarjeta Bip!, para así acreditar que se es dueño de dicho instrumento.

El Registro Civil deberá comenzar a entregar los nombres al Ministerio de Transportes, el que deberá habilitar un sitio web especial para consultar los datos.

El ingreso a esta lista no es inmediato: si alguien es sancionado y no se presenta ante el juzgado entrará a esta base, pero si antes de eso paga, no estará afecto a la medida.

Además, se estipulan multas para quienes comercialicen la información de esta lista, con presidio menor en su grado mínimo y hasta 20 UTM ($ 946.020).

Para los evasores, la multa llegará a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales ($ 70.951).

La norma también establece que se sancionará con un grado más de pena a quienes agredan a fiscalizadores del Transantiago.

El año poasado, 96.267 personas fueron citadas a los juzgados de Policía Local por no pagar el pasaje.