Magistrado congela bienes de viuda e hijo del "Capo" colombiano Pablo Escobar Gaviria

El juez federal de Morón, Néstor Barral, consideró este martes que hay pruebas suficientes contra María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, viuda e hijo mayor del quien fuera el jefe del cartel de Medellín, informaron los diarios La Nación de Argentina y El Tiempo de Bogotá.

La causa judicial contra Victoria Eugenia Henao Vallejo, de 57 años, la "Tata", y Juan Pablo Escobar Henao, comenzó el primero de septiembre de 2016, cuando la Procunar recibió, de parte del representante de la DEA en la Argentina, una nota en la cual se afirmaba que una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que era investigada en Colombia tenía vinculaciones con personas físicas y jurídicas "radicadas dentro del territorio argentino". El delito por el cual el magistrado los procesa de lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes y les impuso un embargo por US $ 1. 203. 507.

La decisión judicial no solo involucra a ciudadanos colombianos, sino al exjugador de Boca Juniors, Mauricio "Chicho" Serna, al que también le endilgó idéntico embargo que a la viuda y al heredero del desaparecido capo del narcotráfico.

Según La Nación de Argentina, Barral hizo lugar al pedido de procesamiento hecho por el fiscal federal de Morón Sebastián Basso, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), conducida por Laura Roteta.

"Queda claro que sin la particular intervención activa de ellos [la viuda y el hijo de Pablo Escobar], las cuestionadas inversiones del narcotraficante Piedrahita Ceballos no se hubieran concretado, así como tampoco las maniobras criminales de lavado de activos de origen ilícito corroboradas. Al menos no de la forma en que los hechos ocurrieron, pues las partes no se hubieran conocido y, consecuentemente, materializado las citadas inversiones" indicó el magistrado Barral en su querella, difundida por La Nación y El Tiempo.