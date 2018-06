Ministra de Transportes responde críticas por Registro de Evasores: "A nadie le gusta que lo obliguen a pagar por lo que consume"

Este martes se puso en marcha el Registro de Evasores, una especie de "lista negra" en la que caerán aquellos que sean detectados sin validar la Bip! en el Transantiago y además no paguen la respectiva multa en los Juzgados de Policía Local. El plan busca instalarse como una herramienta inhibidora de esta conducta, pero ha recibido varias críticas de parte de la ciudadanía.

Ello pues son varios que han alzado la voz criticando que a aquellos que no paguen $680 en el sistema de transporte capitalino recibirán multas de hasta $71 mil, mientras que aparentemente los empresarios que se coluden o políticos que incurren en materias de financiamiento irregular de campañas, con montos muy superior a un pasaje del Transantiago, quedan impunes.

Autoridad defiende el plan

La ministra del ramo, Gloria Hutt, respondió estas críticas en conversación con Publimetro.

"Yo creo que uno cumple o no cumple, esto no es tema del monto", indicó la autoridad.

"El que no cumple pagando el transporte público no va a cumplir tampoco en otras cosas. Aquí no es un buen argumento comparar con otros casos porque estamos hablando un tema específico, que afecta a la ciudad de Santiago y especialmente a otras personas que son pares de los infractores, pero con la diferencia que ellos sí pagan".

Transantiago: un servicio

Asimismo, agregó que hay que poner el enfoque en que evadir el Transantiago es una cuestión que apunta a no pagar por un servicio que se presta, que además es usado por gran parte de los capitalinos.

"A nadie le gusta que lo obliguen a pagar por aquellos que consume, sobre todo cuando se ha instalado un comportamiento muy distorsionado. Creemos que es importante avanzar en esta dirección y por algo el proyecto se aprobó en el parlamento, porque tuvo el respaldo transversal de distintos sectores, reconociendo que esto es un daño para el propio sistema. Esto no es sólo Santiago, esto es nacional, porque en todo chile pasa lo mismo", sentenció Hutt.