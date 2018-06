Señora que humilló a los trabajadores de la basura podría ser multada por ordenanza municipal

"Nosotros lo vimos al igual que muchas personas a través de las redes sociales. Empezó a llegar la información. Al ver que se trataba de un trabajador contratista de la Municipalidad, de parques y jardines, fui a hablar con él", señaló el alcalde Joaquín Lavín.

Este lunes una señora habría humillado a trabajadores de Las Condes mientras realizaban sus tareas de aseo comunal. "Me dijo que la señora lo venía insultando por un rato. Cuando la cosa ya pasó a mayores él decidió grabar. La verdad es que la actitud de la vecina, no corresponde", señaló el edil de la comuna.

Joaquín Lavín explicó que en un Las Condes donde buscan que haya más respeto, estas cosas no se pueden dejar pasar. "Aquí corresponde aplicar la ordenanza, porque ella hizo una manifestación ofensiva contra un trabajador. Eso es los insultos, pero sobre todo, también el momento en el que ella decide botar la basura. Eso es humillar a la persona que la tiene que recoger", señaló la autoridad.

El alcalde explicó que la ordenanza municipal sobre ofensas en la vía pública "no sólo está en contra del acoso callejero, sino que también de las manifestaciones ofensivas en la vía pública, esto entra en la categoría de manifestación ofensiva". "Y así me lo corroboró el trabajador. No corresponde que ningún vecino de Las Condes humille a un trabajador de esa forma", agregó. La señora podría arriesgar una multa.

El relato de la historia

"Ellos me comentan que aparentemente la persona estaba molesta porque el camión se estacionó ahí. Porque no habían recogido toda la basura. Aunque me señalan que la estaban recogiendo y es obvio que la iban a recoger toda", continúa Joaquín Lavín.

"El jefe de la cuadrilla me manifestó también que en otra oportunidad anterior había pasado lo mismo con esta vecina. Pero yo siento que estas son las cosas que no se pueden dejar pasar", agregó. Recordemos que la señora no sólo humilló y le gritó a los trabajadores, sino que también tenía en su poder un cuchillo y un martillo. Además, amenazó con destruir el celular que grabó el video.

Sobre la posible multa, el alcalde destacó que "la ordenanza va contra todas las acciones de una persona contra otra, que la hacen sentirse ofendido en la vía pública. Todas las ofensas".

"Si yo insulto a alguien, o si lo humillo, o si a un trabajador de la basura le boto la basura para que la recoja de nuevo, es una ofensa", agregó. Por lo mismo, el edil reforzó que este caso "cabe 100% dentro de la ordenanza".