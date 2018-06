Tras 24 días de teorías conspirativas la reaparición de Melania no acalla los rumores

La primera dama deEstados Unidos, Melania Trump, asistió ayer a una recepción para familiares de soldados caídos en combate, en su primera aparición pública en más de tres semanas que desataron una ola de especulaciones tras una sorpresiva operación por un problema en el riñón.

Melania Trump acompañó a su esposo en la Casa Blanca durante una recepción para las familias Gold Star, que perdieron a los seres queridos en el servicio militar. Este ha sido el primer compromiso oficial de la señora Trump en varias semanas pero el evento era privado por lo que no permitía el acceso a la prensa.

En el evento, una foto suya, en la que apenas se le ve por estar en segundo plano, no ha conseguido acallar los rumores que rodean la prolongada ausencia de la primera dama.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7 — Melania Trump (@FLOTUS) June 5, 2018

Pese a todo, la reaparición de la primera dama no significa que la veremos mucho más, pues se ha confirmado que Melania canceló el viaje que realizaría al lado de su marido para participar en la cumbre del Grupo de los Siete, a celebrarse del 8 al 9 de junio en Quebec, Canadá.

Tampoco acompañará a su marido en su esperada junta con Kim Jong Un, presidente de Corea del Norte, y que tendrá lugar el 12 de junio en Singapur.

según lo publicado por el diario The New York Times, tuvo más que ver con calmar las especulaciones sobre por qué no se habían visto en público que con cumplir con las obligaciones que implica su rol.

"Lo que la señora Trump ha hecho no tiene precedentes. No sé cómo podemos llamar a este período en el que no ha estado a la vista. ¿Relevo del papel de primera dama? ¿Vacaciones de la primera dama? ¿Periodo de recuperación médica?", dijo Katherine Jellison, profesora de la Universidad de Ohio que estudia a primeras damas.

La ausencia de Melania ha despertado todo tipo de teorías y especulaciones, especialmente porque fue su estancia en el hospital fue más larga de lo estimado y por que tras su cirugía no ha habido videos o fotos de la primera dama que comprueben su estado. Además, el hecho de que Melania no viajara este fin de semana junto a su marido a Camp David no consiguió mejorar la situación.

Hire Liam Neeson to find Melania.

Make it happen. pic.twitter.com/vGQ0ZzinvF — Frank Underwood (@FrankUnderwocd) June 3, 2018

Missing… Melania Trump… Have you seen this woman…

Desaparecida… Melania Trump… ¿Ha visto a esta mujer?… pic.twitter.com/DqYK8NxHfH — Animal Social (@AnimalSocial2) June 4, 2018

Melania Trump has escaped! pic.twitter.com/kqzkXnxfec — Michael Farrer (@MichaelFarrer92) June 4, 2018