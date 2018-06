Una aclaratoria legal y precisa: Policías Municipales no están autorizados a portar armas de fuego

La Dirección General de Movilización Nacional anunció este martes que la facultad de portar armas para defensa personal es propia de los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, con lo cual "no se encuentran autorizados" los integrantes de las policías municipales, en clara referencia al nuevo cuerpo que proyectó la municipalidad de Cerro Navia.

"A raíz de la creación de la denominada 'Policía Municipal' en la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia, integrada por ex funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, para cumplir funciones de patrullaje en esa comuna, premunidos de armas de fuego de su propiedad, valiéndose de su calidad de ex funcionarios, según dicta la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas y su Reglamento Complementario, DL N°2.460 de 1979, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile y el DL N°3.356 de 1989 y que fija normas uniformes para ser aplicadas a Generales, Almirantes, y Suboficiales Mayores en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que los habilitada para portar su arma particular para defensa personal; esta Dirección General de Movilización Nacional, Coordinadora Central de la Ley de Armas y Explosivos, señala sobre el particular que, la facultad de portar armas para defensa personal de los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Policías, en ningún caso los autoriza para hacer uso de las armas autorizadas para fines de 'seguridad y protección', lo cual es propio de la actividad de los vigilantes privados, actividad para la cual no se encuentran autorizados", informó la DGMN.

"Queremos vivir tranquilos"

El lunes, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, presentó su policía municipal con objeto de resguardar la integridad de los habitantes de la comuna y responder a las demandas de seguridad de los vecinos y vecinas que no han sido resueltas.

El equipo está conformado por siete ex funcionarios de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, los que trabajarán las 24 horas apoyando la labor del personal policial en la comuna. La principal labor del equipo será realizar patrullajes preventivos, lo que debido a su experiencia como ex policías, han recibido entrenamiento para cumplir con esta labor.

GENTILEZA

Para el alcalde de la comuna, Mauro Tamayo, “hoy es un buen día para nuestras familias. Lo mejor de Cerro Navia es su gente, que quieren vivir tranquilos, que quieren construir una vida con dignidad. No esperan que les regalen nada, solo esperan que les permitan vivir tranquilos”. Tamayo explicó que esta iniciativa viene a apoyar la labor de Carabineros, porque porque este año tenemos menos dotación de Carabineros que el año pasado y esto es inaceptable”, recalcó.

Frente a la resistencia y rechazo desde el Ministerio del Interior, el jefe comunal de Cerro Navia respondió: "Cuando uno ve los camiones de Brinks, andan con subametralladora y nadie se escandaliza. Para proteger el dinero no hay ningún problema, pero para proteger a vecinos, parece que no se puede". En tanto, el edil espera que el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, visite la comuna para conocer la realidad de los vecinos respecto al déficit en materia de seguri