Ola de calor en Reino Unido: Alumnos usan falda como protesta por prohibición de usar shorts

30 alumnos de la Academia ISCA de la ciudad de Exeter, en Reino Unido, fueron a la escuela con faldas prestadas de hermanas, amigas o primas, incluso se depilaron las piernas; en modo de protesta contra sus profesores por haberles prohibido usar pantalones cortos a pesar de la ola de calor que vive el país europeo.

La directora de la institución, Aimee Mitchell, dijo que "reconocemos que los últimos días han sido excepcionalmente calurosos y estamos haciendo todo lo posible para que los estudiantes y el personal se mantengan cómodos". Pero, para hacer estos cambios deben consultar a los estudiantes y a las familias, porque los pantalones cortos no son parte del uniforme escolar.

Los alumnos esperan que, luego de su protesta, la escuela reconsidere su política de vestimenta y la dirección ha indicado que está considerando la posibilidad el uso de short.

"Me siento extremadamente orgullosa de ellos por defender sus derechos, la gente siempre habla de igualdad de derechos entre hombres y mujeres y el uniforme escolar no debe estar diferente", dijo Claire Reeves, madre de uno de los estudiantes que llevaron falda a la escuela.

En el centro educativo Chiltern Edge School, asentado Sonning Common, se prohíbe que los niños lleven esta vestimenta en verano, estos pueden llevar falda, si así lo desean. El uniforme escolar anual consiste en falda para ellas, pantalón largo para ellos y chaqueta americana para ambos sexos. Esta sugerencia por parte del centro, se supo tras la queja de un padre.

El progenitor pidió al centro que permitieran el uso de pantalones cortos durante la época estival, por lo que recibió la respuesta de que no se podía por políticas de igualdad. "Me dijeron que los pantalones cortos no son parte del uniforme. Pero, puede ir con falda", señaló el progenitor.

No es la primera vez que esta situación sucede en Reino Unido, ya que, en 2011 durante una ola de calor, un alumno de una escuela en Cambridge, que prohibía el uso de shorts, descubrió que no existía nada en el reglamento que impidiera a los estudiantes usar falta y decidió ponerse una para ir a clases, lo cual inspiró a los alumnos de Exeter.