De acusador a acusado: desmienten a Bitrán y afirman que siempre supo del acuerdo SQM-Corfo

Continúa la polémica por el regreso de Julio Ponce Lerou a SQM.

Esta vez, el abogado que prestó servicios a Corfo durante las negociaciones con SQM para la salida de Ponce Lerou reveló un correo electrónico donde el exvicepresidente, Eduardo Bitran, afirma que "la restricción de Ponce y familia también aplica a SQM salar y la Gerencia General de SQM y cualquier cargo ejecutivo. Solo pueden ser asesores de la compañía si así lo estiman".

En una entrevista con T13 Radio, Bulnes aseguró que "el tema de las asesorías estuvo sobre la mesa y se pactó que las asesorías quedaban fuera del veto", pero que "se estaban negociando muchas más cosas que la exclusión de Julio Ponce".

Bulnes también explicó que si bien no se pasa a llevar el cumplimiento de contrato, "obviamente hay que estar atentos y ver en qué consiste. Es ingenuo pensar que una persona que tiene el 30% de la compañía, que ya no va a poder ser director, que no va a poder desempeñarse en cargo ejecutivo no va a querer opinar. Incluso puede ser más sano que esto sea a la luz del día, con contrato, versus que sea en la oscuridad. Tiene un efecto de mayor transparencia".

Sobre Bitrán, Bulnés recalcó que él "tuvo una gran visión y fue una persona que empujó con especial patriotismo el tema (…) logramos obtener ni más ni menos que él y su familia renunciaran a ser directores y a ocupar cargos ejecutivos, cuando ya llega el tema de las asesorías, que es la versión más descafeinada de la intervención, por supuesto que eso no se obtuvo pero aún así yo creo que aún así lo que se consiguió fue algo muy notable".