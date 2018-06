Hombre de 66 años falleció en el albergue del Estadio Víctor Jara: sufrió un paro cardiorespiratorio

A causa de un paro cardiorespiratorio. Esa habría sido la causa de muerte para un hombre de 66 años que en la tarde de este domingo falleció en Estadio Víctor Jara de Santiago Centro, habilitado como albergue para estas jornadas de nieve, lluvia y frío.

Al lugar llegó personal de la 3ª Comisaría de Santiago, que realizarán las diligencias para conocer más detalles sobre este deceso.

Bajas temperaturas

Más allá de este fallecimiento, el lugar sigue habilitado para recibir a personas en situación de calle que quieran pernoctar ahí para evitar el frío.

De hecho, las autoridades habilitaron el teléfono 800 104 777 opción 0 para informar sobre una persona en situación de calle que no haya asistido a ningún albergue, ya sea por problemas de movilidad, enfermedad u otra. Asimismo, se habilitó el sitio web www.nochedigna.cl para conocer más detalles sobre estos puntos.

La idea es ayudar a quienes más lo necesitan, sobre todo considerando que tras el frente de mal tiempo que se pronostica para la tarde de este domingo, se estima que las temperaturas bajarán hasta llegar a -1º C mientras que la máxima no superará los 6º C.