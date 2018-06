No suspendieron el trabajo, pero pidieron a los jefes entender a quienes lleguen atrasados este lunes

No, no suspendieron el trabajo este lunes. Para mala noticia de los trabajadores, esta jornada en la que se pronostica una mínima de -1º C y una máxima sólo de 6º C, todos tendrán que presentarse en sus puestos a la hora de siempre.

No obstante, las autoridades entienden que más de alguno pueda sufrir retrasos a causa de una eventual congestión en el tránsito que dejen el sistema frontal.

Considerando que mañana las carreteras pueden estar más resbaladizas, la recomendación es conducir a la defensiva.

Jefes: un poco de comprensión

Por lo mismo, la Seremi del Trabajo, Paola Vidal, hizo un llamado a los jefes para que tengan comprensión con quienes lleguen más tarde.

"Ante eventuales atrasos provocados por el frente de mal tiempo para mañana lunes, la Seremi pide comprensión a los empleadores ya que debido a la lluvia el traslado de los trabajadores en la Región Metropolitana se pueden demorar más de lo previsto"