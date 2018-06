Ex obispo Juan Barros: ¿Qué pasará ahora con él?

Las renuncias de tres obispos chilenos fueron acogidas por el Papa Francisco, entre ellas la del Obispo Juan Barros.

La noticia, que se dio a conocer durante la mañana de este lunes, fue bien recibida por el vocero de los laicos de Osorno, Juan Carlos Claret, quien valoró la decisión del sumo pontífice tras tres años en los que habían solicitado la renuncia de Barros. "No pueden ser que se remuevan los obispos y que se crea que con eso se solucionó el problema. La iglesia debe ser un espacio protector", señaló.

Obispo emérito

Ahora, Juan Barros, pasará a ostentar el título de "obispo emérito" y, mientras se define quién lo reemplazará en su cargo, asumirá de forma transitoria monseñor Jorge Enrique Concha Cayuqueo, de la orden franciscana, y quien era obispo auxiliar de Santiago.

Jaime Coiro, vocero de la Conferencia Episcopal de Chile, señaló que "es el Papa quien decide que quede vacante" y que la definición de quien asumirá el cargo aún no ha sido comunicada desde la Santa Sede.

Dada toda la relevancia del caso del Obispo Barros, por su vinculación con el caso Karadima, Juan Carlos Cruz, quien ha actuado como vocero de las víctimas de dicho caso señaló que se alegra de "que esto esté pasando. El tema de los abusos no podía continuar".

El ahora obispo emérito de Osorno, Juan Barros. / Captura

Mensaje del obispo

Al comunicar que su renuncia había sido aceptada, el ahora ex obispo de Osorno señaló pedir "con humildad que me disculpen por mis limitaciones y lo que no pude lograr".

Al final de la carta, agradeció a la Virgen María "pidiéndole especialmente que algún día llegue a resplandecer toda la verdad".

Proceso e investigación

Se desconoce si las víctimas de Karadima presentarán alguna denuncia en contra del obispo Barros. Actualmente, ex seminaristas manifestaron que evalúan presentar una querella en contra del obispo emérito Gonzalo Duarte.

Recordemos que la renuncia del obispo Duarte, aparentemente por temas de edad, también habría sido aceptada por el Papa Francisco. Los seminaristas señalaron que no tomarían esa acción si se reúnen con el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el reverendo Jordi Bertomeu, quienes se encuentran en territorio nacional precisamente para tratar estos casos.

Las autoridades de la Iglesia de hecho visitarán la Diócesis de Osorno. Hasta ahora no se han confirmado acciones en contra del obispo Barros.

¿Donde vivirá? Aún no hay nada confirmado. Los obispos eméritos mantienen el título de la Diócesis en la cuál se encontraban en ejercicio, por lo que sería "obispo emérito de Osorno", pero podría vivir en la misma ciudad o regresar a su ciudad natal.