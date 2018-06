Nicaragua a las puertas de una guerra civil: 137 muertos, barricadas y morteros frente a las balas

Morteros. "Que se rinda tu madre". #periodismo #journalism #conflicto #Nicaragua #Masaya #sandinismo #FSLN

A post shared by M̳a̳r̳ŭ̈ D̳ŭ̈f̳f̳a̳r̳d̳ 💫 (@maruduffard) on Jun 10, 2018 at 10:46am PDT