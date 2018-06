‘Los perros o yo’: dijo un esposo después de 25 años de matrimonio, ahora ella vive sola con sus perros

Liz Haslam se volvió famosa por una contundente decisión. Llevaba 25 años de matrimonio con Mike, pero éste último ya estaba harto de las mascotas de su esposa.

No era una o dos; ella tenía 30 perros a quienes cuidaba con amor y cariño. Sin embargo, después de tantos años Mike decidió aplicar la típica frase “Los perros o yo”.

Su sorpresa fue que su esposa de 49 años decidió elegir a sus compañeros caninos. Esto sucedió hace 18 meses y no se han vuelto a comunicar. Liz confesó que no ha tenido noticias de su ex pareja.

Ella confesó que después de tantos años de matrimonio él debió entender que regalar a sus perros jamás sería una opción que ella siquiera pudiera considerar.

Ellos compartieron una vida por 25 años, se conocieron cuando Liz tenía 16 años y tienen un hijo en común de 22 años. Aún así ambos encontraron el punto de quiebre y esto resulto ser el amor excesivo de ella por los animales. ¿Qué opinas de su decisión?

