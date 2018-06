"Ta' helao Juan": Hoy se registró la mañana más fría del año en Santiago

Hoy se registró la mañana más fría del año en el radio urbano de Santiago, en el marco de la ola de frío polar pronosticado para el resto de la semana en la Región Metropolitana y la zona central del país.

En la cuenca misma de la RM, la temperatura más baja fue de -2,7° Celsius y la marcó la estación de monitoreo en línea de Lo Pinto, al norte de la región, a las 7:45 horas.

Según estaciones de Metro

A la estación de Lo Pinto la siguieron las de Talagante, Curacaví y Buin, con -2,1°, -2,1° y – 1,6° C respectivamente, también a las 7:45 horas. En la ciudad misma de Santiago, las estaciones de San Pablo y Quinta Normal registraron -2,0° C y -1,8° C respectivamente, también alrededor de las 7:45 horas.

Finalmente, la estación de La Florida anotó 0,2° C a las 7:45 horas.