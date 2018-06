Tras tiroteo a conductor de Uber: plataformas afirman que si hubiese existido la ley "esto no hubiese pasado"

Eran las 00:08 de este miércoles 13 de junio. La noche fría anticipaba una de las madrugadas más heladas en lo que va del año, según dirían después desde Meteorología. Rodolfo Muñoz (21), dentro de un auto que usaba de Uber, justo en ese minuto era abordado por un carabinero, afuera del aeropuerto de Santiago. Intentando evadir el control, el chofer grabó con su celular mientras gritaba que esto era "ilegal". El oficial, ante esta reacción, lo apuntó con su arma de servicio. Muñoz intentó acelerar su vehículo y de pronto se escucharon disparos. Ahí la imagen se va a negro.

Esa fue la escena que desató la polémica. Para el Presidente Sebastián Piñera, el foco se debe centrar en el origen de la situación: "nadie tiene derecho a oponerse a un control legítimo de Carabineros, ni mucho menos pretender atropellarlos con su automóvil. Llegó la hora que todos aprendan a respetarlos", señaló el Mandatario.

Defendieron

No fue el único. Para el mayor Diego Rojas, jefe del Departamento de Comunicaciones, todo se ajusta a la ley. “La persona insiste en golpearlo con el vehículo, por lo que el carabinero, haciendo uso de sus facultades legales (…) hace uso del arma de fuego con un tiro policial seguro, respecto al hombro y el brazo para que esta persona no pueda seguir conduciendo”, según indicó a Radio Carabineros de Chile.

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), también apunta a que esto supera los límites de la buena convivencia. “Es lamentable lo que está pasando, hemos perdido el respeto a la autoridad", sostuvo.

Pero una visión distinta es la que tiene Uber. A través de un comunicado, la compañía indicó que "la violencia de las imágenes del incidente de la mañana parecen desmedidas y contrastan con la manera en que Uber se ha incorporado al día a día de Santiago y todo Chile".

Como sea, Muñoz quedó herido en el hombro y en el brazo y terminó formalizado por maltrato de obra a Carabineros y atentado contra la autoridad, quedando libre pero con arraigo nacional.

Presión por Ley Uber

Pero no todo terminó ahí. El hecho abrió otra arista: apurar el proyecto que regule el servicio a través de plataformas digitales. Así al menos lo indicaron desde Cabify, quienes se plegaron al llamado que hizo Uber para darle prioridad a una futura legislación.

"Si es que hubiésemos tenido una ley funcionando, nada de esto hubiese pasado", indica a Publimetro, Agustín Guilisasti, CEO de Cabify Chile.

Para Guilisasti, "no se ha regulado porque el actual proyecto es malo, porque no es capaz de reunir los intereses de los taxistas, de nosotros, de otras plataformas. No tiene foco en el usuario, sobre todo en seguridad".

Desde Easy Taxi, su gerente general Eduardo Hernández, reitera lo expresado por los demás.

"Hechos como este demuestran la urgencia que debiese poner el Ejecutivo al proyecto de ley que regula el uso de estas aplicaciones. Si se logra legislar será posible velar por el bienestar de las millones de personas que se mueven a diario usando estas apps en busca de una mejor calidad de servicio, seguridad y mayor conectividad", precisó.

Para ellos, lo ideal sería también apuntar a una licencia especial para los conductores de estas plartaformas, todo para velar por la seguridad del pasajero.

"Habría que otorgar una nueva licencia profesional, que sea de una nueva clase, a nuestros socios, para así apurar el trámite de la obtención".

No obstante, darle urgencia al proyecto no es tan fácil: el Ministerio de Transportes pretende hacer modificaciones al texto y para eso, todavía no hay luz verde.