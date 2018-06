¿Quién dice la verdad? Plan de "fusión" de colegios municipales enfrenta al alcalde de Lo Barnechea y al Colegios de Profesores

El futuro de los establecimientos municipales de la comuna de Lo Barnechea tiene en alerta al colegio de profesores y apoderados de tres establecimientos del sector. La razón es la posible “fusión” del Liceo San José, el Instituto de Estados Americanos y el Complejo educacional Eduardo Cuevas para dar paso a un solo sistema de educación regular de en Lo Barnechea que contemple desde prebásica a IV medio, tal como lo indicó alcalde Felipe Guevara a la comunidad escolar a través de una circular en abril de este año.

El proyecto,como lo indica la circular, es una de las opciones que manejaba Lo Barnechea para no desmunicipalizar la educación y “cumplir con ciertos requisitos principalmente en términos de matriculas y resultados”. El plan incluye que a partir del 2019 los alumnos se dividieran en sedes, que serían los edificios de los actuales colegios, según edad y se “mezclen” con los alumnos de los otros establecimientos.

El futuro de este proyecto tiene versiones encontrada entre las autoridades y los representante del Colegio de Profesores, que el día de ayer se manifestaron y reunieron con miembros de educación de la comuna. Carlos Diaz, presidente regional de la organización de docentes, estuvo presente en la junta y aseguró que desde el municipio les confirmó la información y que se está pensando en comenzar a aplicar este método para el 2020. “Nos explicaron que al no querer entregar los colegios a los servicios locales, debían cumplir con ciertos requisitos académicos en todos los establecimientos, meta que no estarían cumpliendo por lo que es mejor fusionar y dejar con el nombre del colegio que tenga mejores resultados”.

Una versión diametralmente opuesta es la que entrega a Publimetro el alcalde Guevara, quien no asistió a la reunión con los profesores. “Nadie está proponiendo una fusión de ninguna cosa, nadie está disminuyendo profesores ni alumnos”, asegura el edil. Guevara aclara que durante mayo se les envió nuevas circulares a los apoderados en la que se desestimaba esta opción y en que se hacía énfasis en los pilares que se proponían. Para explicar la concentración de los profesores, asegura que ellos estaban “completamente desinformados” y que “hay gente que se siente amenazada ya que todos sabemos que la linea crítica de la calidad de la educación son los profesores”.

Elsa Guerra, apoderada del Complejo Educacional, asegura que el cierre de colegios en la comuna se ha repetido durante los últimos años y que han sido medidas autoritarias por parte del municipio y que no se ha respetado a la comunidad. Además, asegura que estas decisiones "no han dado grandes resultados a largo plazo y los colegios no han estado a la altura de inversión" .