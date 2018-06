La desgarradora imagen que evidencia el drama de la separación familiar en EEUU

Las fotografías del arresto de una madre hondureña y su pequeña niña al cruzar la frontera, quienes serán separadas por la política migratoria de Donald Trump, conmocionaron a la opinión pública de EEUU.

El fotógrafo John Moore capturó el momento en que la menor hondureña llora desconsolada sin saber lo que ocurre mientras un agente de la Patrulla Fronteriza detiene a su madre. La fotografía revela la tragedia de las familias inmigrantes.

El fotógrafo de Getty Images ha viajado por más de una década a lo largo de las 2,000 millas que componen la frontera sur de Estados Unidos. Su ejercicio de fotoperiodismo lo ha llevado a retratar comunidades de inmigrantes, redadas de ICE, deportaciones, la cacería de la patrulla fronteriza y hasta ceremonias de naturalización.

A Honduran asylum seeker, 2, and her mother are taken into custody near the US-Mexico border. The Trump administration’s “zero tolerance” policy for undocumented immigrants calls for the separation of parents and children. #gettyimages #undocumented #gettyimagesnews pic.twitter.com/2tCmxDYlvd

— John Moore (@jbmoorephoto) June 13, 2018