Una fiesta "políticamente incorrecta" que terminó en escándalo: universitarios en Australia se disfrazaron del KKK, nazis y negros

Unos estudiantes universitarios en Australia se disfrazaron de Ku Klux Klan, Nazis y se pintó de color negro para una fiesta "políticamente incorrecta".

El evento se celebró el jueves por la noche entre los estudiantes de la Universidad Charles Strut, Wagga Wagga, Nueva Gales del Sur, que utilizaron el Hotel Black Swan como su ubicación, informa Welcome To Our Country .

En la página del evento de Facebook, los estudiantes invitaron a la gente a la fiesta y la calificaron como una sesión "políticamente incorrecta", y les pidieron a los estudiantes que se vistan de una manera que "legalmente los llevaría a la mierda".

Una de las fotos que se viralizó el viernes muestra a cuatro hombres vestidos con atuendos del Ku Klux Klan, mientras que otro hombre, pintado de negro de pies a cabeza y sosteniendo un cuenco de "algodón", se agacha frente a ellos. "Los precios del algodón son irreales, así que es un buen momento para empezar", dice la leyenda.

Otro post muestra a un grupo de hombres vestidos como judíos con uniformes de la prisión del Holocausto, y otro hombre vestido como Hitler de fondo.

Dado que las fotografías circularon por las redes sociales y fueron reportadas por los medios nacionales, la Universidad Charles Strut emitió una declaración, diciendo que no aprueba el comportamiento racista.

"La Universidad Charles Sturt (CSU) no tolerará este comportamiento ofensivo.No refleja nuestros valores universitarios y condenamos firmemente estas acciones.CSU está investigando estos incidentes y publicaciones en las redes sociales", dijo el comunicado publicado en Twitter.

Frente a una avalancha de críticas negativas en Facebook, el Black Swan Hotel inicialmente se distanció del incidente con una declaración, antes de eliminarla. La gerencia reclamó que el personal desconoce el evento "en la parte posterior del pub" y que fue tratado de inmediato.

A partir del viernes por la tarde, muchos de los hombres que aparecen en las fotos "políticamente incorrectas", que causaron gran repudio han eliminado sus cuentas de las redes sociales, tal vez, por miedo a represalias.

Pero parece que otros compañeros, abogan incluso por que sean expulsados de la Universidad.

As a #Wagga resident, someone who attended the same Uni as these students, & someone with Aboriginal ancestry, I want it known, nobody here condones that sort of behaviour. #WaggaSaysNotFunny

'#WaggaWagga CSU students slammed for 'offensive' costumes https://t.co/YWlXyeJpyp

— Rhys Parton (@RhysParton) June 15, 2018