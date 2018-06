La desaparición de una artista que atormenta a Rancagua: hermana acusa que ex marido "la busca para sacarle los ojos"

"Cristina me llamó. Esta escondida por miedo a Javier Paz", esa es la denuncia que realiza Francisca Lara, oriunda de Rancagua y que anuncia que este martes tomó contacto con su hermana, luego que se le perdiera la pista desde el sábado pasado, según ella, por culpa del ex marido.

La víctima es Cristina Lara Galdames (30), arista de profesión y a quien se le perdió la pista el sábado pasado, cuando fue a comprar a un supermercado de Rancagua. Tras días de angustiante búsqueda, este martes la mujer habría tomado contacto con sus familiares indicando que se mantiene oculta a causa del miedo de encontrarse con su ex marido, identificado como Javier Paz.

"La anda buscando para cortarle las manos y sacarle los ojos. Ella es pintora. La justicia no es efectiva. Las medidas de alejamiento no sirven de nada", agregó su hermana, Francisca.

Historial de violencia

Francisca, la hermana, es categórica en acusar al ex marido de Cristina como el responsable de este ocultamiento, sobre todo por un historial de violencia intrafamiliar que ha convertido esta denuncia de violencia en la tercera que existe en su caso.

Ello pues Cristina incluso habría recibido golpizas de parte Javier Paz y, a causa de ello, múltiples terapias ofrecidas por el Estado que no habrían sido finalizadas.

Pero lo que motivó a Francisca a acusar al ex marido de su hermana fue una publicación escrita por Cristina en su muro de Facebook, donde lo acusaba a él de hostigamientos.

"Desde las 09:00 escuchando las amenazas del super ex marido ebrio prometiendo que me va a dejar sin pega o me va a matar si no vuelvo con él… Chata!", indicó la artista.

En esa publicación agregó que "Javier Paz Meléndez, por favor, vive tu vida y déjame vivir la mía tranquila y sin temor".

"Ya lo denuncié, incluso grabaron las llamadas, pero nada pueden hacer, al parecer, si no me vuelve a pegar. ¡Bravoooo!", acusaba el viernes pasado Cristina.

Carabineros, Fiscalía y Gobierno ya conocieron la causa

La denuncia por presunta desgracia fue interpuesta en Carabineros este fin de semana en la Comisaría de Rancagua y, al ser consultados por Publimetro, desde la Fiscalía de la Región de O'Higgins indicaron que activaron todos los protocolos, incluyendo una investigación de oficio por esta causa.

Entre las gestiones realizadas se contempló una visita a la casa de Cristina y ahí se pudo confirmar que este martes los familiares tomaron contacto con Cristina. Con estos nuevos antecedentes, es necesario que ellos se acerque a sus dependencias, para robustecer la investigación.

Asimismo, la jefa del Ministerio de la Mujer y Equidad del Género, Isabel Plá, también informó que ya conocen la causa. "Nuestro equipo se contactó ya con la familia de Cristina, muchas gracias por la alerta".

Publimetro intentó contactarse con Javier Paz, a través de una cuenta de Facebook existente a su nombre. Minutos después que el mensaje fuera enviado, ese perfil desapareció.

Cristina Lara desapareció el sábado. Fue a Jumbo rancagua y no volvió a casa.

Javier Paz amenazó días antes con matarla por no volver con el.

Las denuncias están en Fiscalía.

Si la ven avisar 72 2 754837

Tiene 30 años, delgada,rubia mide 1.55.#Rancagua #Machali #NiUnaMenos2018 pic.twitter.com/sthNW8cuY4 — wellnessfran (@FrancitaLara) June 18, 2018