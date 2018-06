Rancagua: artista pide desgarradora ayuda en redes sociales pues acusa que "mi ex marido me quiere cortar los brazos"

Un brutal llamado de ayuda es el que está realizando Cristina Lara Galdames (30), artista de Rancagua que este martes apareció en redes sociales pidiendo ayuda, tras ocultarse desde el sábado de todos, incluyendo su familia.

"Gracias por la preocupación de estos días, pero tuve que estar escondida, sigo escondida en alguna parte de Chile. Estoy aterrada, porque sigo casada legalmente con un sicópata que me quiere cortar las manos, ya que soy artista visual, soy pintora. Casi pierdo un ojo una vez por culpa de él, me sacó la mandíbula y no me quiero morir. Me mandó a cortar los brazos", acusó Lara a través de la cuenta de Twitter de su hermana, Francisca.

Desaparecida desde el sábado

Esta mujer había comenzado una búsqueda el sábado pasado, luego de perderle la pista a Cristina cuando esta fue a comprar a un supermercado. Sus principales dardos apuntaron al ex marido de ella, identificado como Javier Paz Meléndez.

"La Justicia en estos momentos no funciona, no me han hecho caso porque me seguía pegando y me seguía robando la plata de mi trabajo y yo estoy aterrada, no me quiero morir", indicó Cristina en el mismo mensaje.

Cabe señalar que la búsqueda y posterior llamado de ayuda provocó que la gente notificara del caso al Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género. Desde esa división, Isabel Plá aseguró que "nuestro equipo se contactó ya con la familia de Cristina, muchas gracias por la alerta".

Presunto agresor no aparece

Consultados por Publimetro, desde la Fiscalía de la Región de O'Higgins detallaron que a causa del hecho, se activaron todos los protocolos incluyendo una investigación de oficio por esta causa. Es más, en horas de la tarde, se comunicaron con sus familiares desde la unidad de atención a víctimas.

No obstante, respecto al presunto agresor, aún no hay pistas.

Cabe precisar que este medio intentó contactarse con él a través de una cuenta de Facebook existente a su nombre. Minutos después que el mensaje fuera enviado, ese perfil desapareció.