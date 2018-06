"Si los niños no comen en paz, no se come en paz": La funa en un restaurante mexicano a secretaria de Seguridad por política de separación de familias de Trump

La secretario de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, fue confrontada en un restaurante mexicano el martes por la noche por manifestantes molestos por la política de la administración Trump de separar a los niños migrantes de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos.

El video de las protestas mostró a manifestantes acercándose a Nielsen y un compañero de cena en MXDC Cocina Mexicana en Washington, DC, alrededor de las 8 pm, gritando consignas como "si los niños no comen en paz, no se come en paz" y " ¡vergüenza!"

De acuerdo con el video, desde el interior del restaurante, así como a varias personas que asistieron a la protesta, Nielsen no respondió ni reconoció los abucheos, que duraron más de 10 minutos. El jefe de Seguridad Nacional dejó de comer cuando los manifestantes se acercaron, dijeron activistas, y abandonó el restaurante poco después de que la manifestación se dispersara.

DHS Secretary Nielsen just got driven out of a Mexican restaurant here on 14th Street by activists. DSA, I believe. pic.twitter.com/lTKutryXBO

— Osita Nwanevu (@OsitaNwanevu) June 20, 2018