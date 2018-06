"Perdón hija por no haberte cuidado": madre de Nahir Galarza declara entre lágrimas y revela secuestro de la joven

Durante la jornada del jueves fue el turno de los padres de Nahir Galarza (19), la joven argentina acusada de asesinar de dos disparos a su pareja, Fernando Pastorizzo (20). La madre de la joven pidió perdón a su hija por no haberla cuidado y reveló un secuestro que sufrió la joven cuando iba al colegio.

"Perdón hija por no haberte cuidado", fueron las palabras que dijo Yamina Kroh a Galarza cuando hablaron de los presuntos episodios de violencia de Pastorizzo contra la joven, según Clarín.

Entre lagrimas, que duraron los 60 minutos en los que declaró ante los tribunales de Gualeguaychú, Kroh contó a a medida que creció Nahir habían perdido la confianza que solían tener y que no le contaba nada personal.

Tras afirmar que no conoció a Fernando como novio de su hija, sino que sólo como un amigo que llevó a un viaje familiar a Brasil, contó que, una vez de vuelta en Argentina, comenzó a relacionar al joven con episodios de violencia.

La mujer cuenta que en una ocasión la presunta víctima llamó 87 veces a Nahir mientras se bañaba. “La veía mal, le preguntaba qué le pasaba y ella me decía que me quedara tranquila, que no pasaba nada. Pero yo estaba preocupada”, señaló.

El 18 de diciembre la madre de Nahir notó “un moretón grande en la entrepierna" de su hija, ella le habría propuesto realizara la denuncia , pero la estudiante de Derecho le pidió que no hicieran nada y que tampoco le contaran a su padre. Más tarde la mujer se contradijo y declaró haber sido ella quien le sugirió a la joven no decir nada.

Secuestro

Consultada respecto a un supuesto abuso sufrido por su hija, teoría señalada por la psicóloga de la defensa en el juicio tras entrevistar a Nahir, Yamina contó que en 2014 la joven había sido secuestrada a la salida de la escuela por dos hombres.

Horas después la ahora acusada había despertado en un descampado, recoge Clarín.“A partir de ese momento mi hija cambió para siempre y no sé qué le pasó”, contó.

El caso se cerró luego de que no se lograra comprobar los hechos.