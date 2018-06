Creando redes: 10 pasos para potenciar tu networking para buscar empleo

Todo empresario y emprendedor activo conoce el término de "networking" gracias a sus virtudes para conectar con profesionales de todo el mundo, con intereses y objetivos profesionales comunes.

Esta palabra, que se traduce como red de contactos, “es la red de relacionamiento entre personas utilizada con objetivos profesionales, sea para potencializar negocios en su actual empresa o para lograr oportunidades de carrera en otras”, asegura Ricardo Suarez, executive manager de Genes

El networking puede conectar a un profesional con las situaciones laborales que requiera. Bien sea conectar con una idea de negocio, un potencial socio o un headhunter, o dar con una posición acorde a su perfil. “El 60% de las ofertas laborales no son comunicadas de manera pública. Al contrario, muchas empresas y empleadores prefieren contratar personas referenciadas y previamente avaladas por un conocido. Incluso, estudios afirman que el 15% de los jóvenes, normalmente, encuentran su primer empleo por una referencia familiar”, aseguró el especialista.

Por eso, para aprovechar las herramientas que el mundo 2.0 nos ofrece en la actualidad, así como el mundo real, Suárez nos indica diez pasos para potencializar el networking:

Diferencia conexión de networking

El hecho de estar conectado directamente con alguien, o simplemente conocerlo no significa que es parte de tu network o red. Si por ejemplo tienes 5 mil personas conectadas en LinkedIn, no quiere decir que tiene 5 mil personas en tu red. Para considerarse así, tus contactos deben saber quién eres, en qué empresa trabajas, qué función tienes, tu background profesional y formación, y en ocasiones hasta tus objetivos de carrera. Además, debe ser recíproco, es decir, tú debe saber también acerca del otro.

Enfocar

Debes estar seguro de contactar a las personas idóneas de acuerdo a tu proyecto profesional. Para estar seguro que invertirás bien el tiempo en la búsqueda, es necesario definir los tipos de cargos o rubros que aportarán a tu carrera, solo así concentrarás tus esfuerzos de manera adecuada y eficaz.

Entiende la dinámica del networking

Ten en cuenta que estas relaciones siempre deben consolidarse bajo el lema gana-gana. Si transmites credibilidad, tu contacto podrá ayudarte y se mantendrá en contacto contigo. En el futuro, él podrá contar con que le entregarás alguna información o apoyo específico, y viceversa.

Cultiva tu network

Mantente conectado con tu red de contactos. Si los contactas cada vez que necesitas algo, no fortalecerás el relacionamiento, pues pasarás por interesado. Es importante conocer sus intereses para generar cercanía. Llámalos, envíales un correo interesante. Los temas que deberías tratar con ellos, idealmente son profesionales, sin embargo, si se da la oportunidad de compartir gustos, hazlo.

Mantén una comunicación eficaz y objetiva

Se específico en tus objetivos. Tardar en comunicar lo que necesitas puede hacer que tus contactos lo consideren como una pérdida de tiempo y te eviten.

Estudios afirman que cuanto más alto el cargo, más objetiva y directa es la persona. Por ello, valorará más estas cualidades en ti.

Ayuda a que te ayuden

No pierdas el tiempo contando toda la historia. Ten claro, antes de contactar a una persona, qué información debes dar o qué acción puede aportar en tu networking y llevar a las personas a querer ayudarte. Aprópiate de lo que puedes hacer para no trasladar responsabilidades a tus contactos cuando puedes hacerlo por ti mismo.

Escoge los canales de comunicación

Hoy en día es normal usar la tecnología para todo, pero cuando hablamos de construir relaciones fuertes y duraderas lo mejor es concretar citas presenciales. Invitar un café es algo que casi siempre funciona por ser algo rápido que no significa mucho tiempo, además de mostrar cordialidad.

Si por algún motivo no es posible acordar una cita presencial, una video conferencia o una llamada también pueden ser eficaces. Evita los correos cuando no eres tan cercano al contacto, pues puedes ser considerado como un spam. Un WhatsApp puede ser, inclusive, aún mejor que enviar un correo. Sin exagerar eso sí, éste sigue siendo un canal de comunicación privado.

Manifiesta tu propuesta de valor

Al citar a alguien es importante dejar claro el objetivo del encuentro, sin ser demasiado directo. Si eres enfático en que estás desempleado o quieres salir de tu trabajo puede dar el mensaje equivocado sobre el encuentro. Estos detalles es mejor darlos personalmente. Un buen acercamiento inicial podría ser algo como: "Me gustaría conversar un poco contigo sobre de tu visión de mercado… Percibo que las empresas están moviéndose en esta dirección…"

Sugerencias de fechas

Preguntar, “¿Quieres que nos reunamos para hablar del tema?” puede tener dos líneas de respuesta: el SÍ o NO. Para intentar evitar el riesgo del no, mejor pregunta: "¿Cómo estás de tiempo la próxima semana, prefieres el lunes por la tarde o el martes por la mañana?" Este tipo de pregunta transmite la sensación de poder de decisión por parte de tu contacto. Pero lo más importante es que dentro de la pregunta, ya está el hecho de que se reunirán en un lapso de tiempo estimado. Este lapso de tiempo debe ser considerado en un lapso mínimo de una semana, pero no más de dos.

No hables de banalidades

Es normal que, cuando conocemos alguien nuevo, hablemos de temas cotidianos y sin importancia para iniciar una conversación. Para un networking efectivo evita tocar estos temas. Una red de contactos de calidad va a valorar si los momentos compartidos traen consigo contenidos de importancia que aporten al mercado de trabajo y carrera profesional. Así los mejores profesionales van querer estar siempre en tu presencia.