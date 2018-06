La Manada: los insólitos e indignantes argumentos de la justicia española para dejar en libertad a los cinco acusados

Una corte en España desató una nueva ola de indignación el jueves al otorgar fianza a los cinco integrantes de La Manada, quienes anteriormente fueron absueltos de violación grupal y hallados culpables del cargo menor de abuso sexual.

Ante el descontento social que provocó la decisión, el tribunal de Navarra salió a dar sus argumentos para otorgar la fianza a los acusados generando aún mayor indignación alrededor de todo el mundo.

Los magistrados sostuvieron que es "poco menos que impensable" que los condenados puedan fugarse o volver a delinquir después de que "han perdido toda posibilidad de anonimato", por lo que localizarles y detenerles sería una tarea "fácil", recoge El País.

Además, la justicia española sustenta su decisión en que los miembros de la manada viven a más de 500 kilómetros de la víctima, no tienen dinero para "procurarse una fuga eficaz" y que no tienen antecedentes por delitos sexuales, agrega el medio. La justicia no hizo mención al segundo caso de abuso por el que se investiga a cuatro de los cinco acusados.

Fiscales españoles planeaban el viernes apelar el fallo de un tribunal que otorgó fianza a cinco hombres acusados de violación grupal pero que solo fueron declarados culpables de cargos menores por abuso sexual.

A horas de salir en libertad

Los cinco acusados pagaron este viernes la fianza fijada en de seis mil euros (casi cuatro millones y medio de pesos chilenos) a cada uno y saldrán en libertad dentro de pocas horas, para esperar fuera de la cárcel el resultado de sus apelaciones a las sentencias de nueve años de prisión que se les impusieron en abril.

Los miembros de La Manada son acusados de atacar y violar a una mujer de 18 años durante la famosa corrida de toros de San Fermín en Pamplona en el 2016 cuando regresaba a su automóvil.

Los fiscales dijeron que los hombres filmaron el ataque y alardearon de sus acciones en un grupo en WhatsApp llamado "La Manada".