"No son nuestros niños": Periodista defiende políticas migratorias de Trump

En medio de la polémica generada por la separación de familias migrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos, un periodista de la cadena Fox News defendió al presidente Donald Trump: "No son nuestros niños, vienen de otro país".

"Alguien tiene que lidiar con este problema. No importa quien sea el presidente. Si no te gustan sus políticas, propón las tuyas, en vez de criticarlo", dijo Brian Kilmeade, presentador del programa Fox & Friends, el favorito de Donald Trump.

"[Trump] está intentando mandar un mensaje a los demás países porque esto es un país que tiene reglas y leyes. No podemos dejar entrar a todos los que quieren estar aquí. Y les guste o no, estos no son nuestros niños. Hay que mostrarles compasión, pero no es como que sean niños de Idaho o Texas. Son gente de otro país".

Fox & Friends’ Brian Kilmeade thinks Donald Trump isn’t hurting the children of “Idaho or Texas.” Trashing the environment. Gutting education. Sabotaging health care. Increasing the deficit for tax cuts. Not taking action to stop school shootings. He’s hurting American kids, too. pic.twitter.com/a2b4vlmXme

