Capellán de Gendarmería: "La cultura del abuso está desde el día que encierras a los más pobres y otros no"

Esta mañana en el programa Mesa Central, el capellán de Gendarmería, Luis Roblero, compartió su reflexiones y su rechazo hacia la justificación de la tortura con los ecuatorianos que asesinaron a una mujer y contra cualquier persona que haya cometido un crimen.

Respecto a las opiniones vertidas por personajes públicos que aplaudieron la violación a los derechos humanos de los imputados en el caso del homicidio de Margarita Anacoy, el sacerdote jesuita manifestó que es distinto que lo haga un ciudadano común por redes sociales a que lo hagan líderes de opinión porque la responsabilidad es distinta. "Me desilusiona que el mundo público lo haga", indicó el religioso.

Roblero también hizo alusión a que los abusos se relacionan con que la justicia no es igual para todos a causa de la inequidad. "En Chile la cultura del abuso está desde el día que encierras a los más pobres y otros no", dijo.

En cuanto al funcionario de gendarmería que fue detenido por supuesta negligencia al no haber evitado la tortura que sufrieron los reos, el capellán, qu conoce el funcionamiento de las cárceles, apuntó “que el sargento haya sido cómplice yo honestamente creo que no (…) Es probable que no haya visto nada”.