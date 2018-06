"No me dejo intimidar por un senador”: ministra de Cultura arremete contra Chahuán por decir que debían sacarla "a patadas"

La ministra de Cultura, Alejandra Pérez se refirió a las críticas que recibió por parte del senador Francisco Chahuán, quien comentó que debía ser sacada “a patadas”.

"Lo que me molestó, sobre todo, fue saber que una persona del Gobierno, que ha contado y cuenta con mi apoyo; a la hora de criticarme -porque lo puede hacer- no lo haga frente a mí. Todos lo podemos hacer mejor, pero que me lo diga a la cara”, indicó en entrevista con El Mercurio.

"Me he dedicado diez días a responder al senador Chahuán y nadie se ha preocupado de ver por qué los recursos para el Centro Cultural de Valparaíso no estaban. Cuando uno está en estos cargos, parte de lo que te piden es saber administrar presiones y creo saber hacerlo, lo que me cuesta administrar es cuando me critican sin contar con mi presencia. Sin embargo, no me dejo intimidar por un senador que quiera poner a su gente en mi ministerio", agregó la titular del ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio.

También se refirió a lo complejo que ha sido enfrentar esta situación. “Lo que es difícil es toda la gente que quiere sacar provecho con esto. Hay mucha gente que en estos momentos quiere sacar su pedazo en esta pelea con el senador Chahuán que yo quiero dar por superada”.

Pérez planteó que el hecho de ser independiente también es un factor para ser blanco de las críticas, "Entiendo que no tengo partido y que puede ser gratis criticarme y no me voy a victimizar por eso", señala.