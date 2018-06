Esto no puede ser más doloroso: 18 mil barricas de whiskey en el suelo tras colapso de bodega en Kentucky

Miles de barricas de whiskey fueron destruidas el viernes cuando una sección de una bodega colapsó en una destilería en el corazón nacional del bourbon en Kentucky.

La bodega dañada en la destilería Barton 1792 en Bardstown, contenía unas 18 mil barricas y, al parecer, la mitad de éstas se dañaron, dijo el propietario de la destilería.

This one shows the scale. Truly sad. The only redeeming element being no injuries. pic.twitter.com/eIqf5PoBtY

