Ex futbolista egipcio murió de un infarto tras la derrota de su selección en Rusia 2018

El ex futbolista profesional egipcio, Abdelrehim Mohamed, falleció el pasado lunes luego de la derrota 2-1 que sufrió su selección frente a Arabia Saudita del técnico Juan Antonio Pizzi, y por la tercera fecha del Grupo A de Rusia 2018.

En base a lo entregado por los medios de ese país, Mohamed tuvo un infarto cardiaco tras concluir con su análisis en la televisión egipcia y luego de comentar la triste participación de los africanos en el Mundial.

A pesar de que el ex jugador fue trasladado al hospital en el centro de la capital El Cairo, la reanimación no fue suficiente. "Nos pidió que apagáramos el aire acondicionado e intentó irse al baño, pero no pudo, luego se cayó y de ahí no nos contestó más", dijo uno de los testigos al canal egipcio DMC.

Mohamed era muy querido por haber sido capitán de la selección de Egipto y también entrenador del club local Zamalek, y por eso recibió varios mensajes en redes sociales donde se lamentó su partida.

One of my most close friends, Captain Abdelrahim Mohamed passed a way a while ago. May his soul rest in peace #RIP pic.twitter.com/nlDdH8Qel7

— D I A A (@diaasalah) June 25, 2018