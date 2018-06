Harley-Davidson se muda al extranjero y Trump se indigna: "No podrán volver a vender en Estados Unidos sin pagar un gran impuesto"

El presidente Donald Trump negó el martes que sus políticas comerciales hayan llevado a Harley-Davidson a trasladar al extranjero parte de su producción de motocicletas.

La empresa anunció el lunes que su decisión se debe a los aranceles impuestos por la Unión Europea en represalia por los que Trump impuso, pero Trump dice que eso es solo una excusa.

En una serie de tuits, Trump dijo el martes que la empresa ya había anunciado que iba a cerrar la planta en Kansas City. El sindicato ha dicho que esos empleos irán a Tailandia. Harley-Davidson lo niega.

Trump escribió: "Eso fue mucho antes de que se anunciaron los Aranceles. Usaron los Aranceles/Guerra Comercial como excusa. Eso muestra lo desequilibrado e injusto del comercio mundial, pero nosotros lo arreglaremos…".

Early this year Harley-Davidson said they would move much of their plant operations in Kansas City to Thailand. That was long before Tariffs were announced. Hence, they were just using Tariffs/Trade War as an excuse. Shows how unbalanced & unfair trade is, but we will fix it…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018