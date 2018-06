Katherine Denisse: "Es un prejuicio muy cristalizado que las mujeres no siguen a otras mujeres artistas en la radio"

“Amo tu mirada” y “Último beso” son algunas de las canciones con las que la artista Katherine Denisse intenta abrirse paso en el universo musical nacional. La cantante chilena, quien además es sicóloga, busca un espacio a partir del cual compartir su pasión y, además, su opinión.

Relata que su camino comenzó en su infancia. “Mi abuela compró un piano a 10 lucas", explica, cuando vivía en la comuna de Recoleta. "Me enamoré de ese piano, que me enseñó mis primeros acordes. Me surgió hacer una canción a mis 8 años, desde ahí en adelante empecé a cantar en coros, participé en festivales, en espacios comunitarios, hasta darme cuenta que la música era lo que más amaba, y al salir de la enseñanza media entré a estudiar música al Conservatorio”, rememora.

Katherine Denisse dice que ha optado por no rendirse a lo fácil. "Me han dicho que mi música no es lo suficientemente comercial, que mis letras tampoco lo son, y uno se ve enfrentada a intentar abrir espacio a un decir propio, un poco contra la corriente. La paradoja es que no se abren las puertas para difundir tu música, para que llegue a las personas y finalmente sean ellas quienes determinen si les gusta o no. Esto es ir enfrentándose con muro tras muro", admite.

Sus certezas también tienen que ver con asumir que, por el hecho de ser mujer, debe enfrentar dificultades extra, una realidad contra la que las mujeres hoy están luchando con cada vez mayor fuerza, para lograr el cambio de la sociedad.

“Lamentablemente me han dicho, directamente en radios, que para las mujeres es más difícil, que prefieren tocar canciones de hombres porque son las mujeres quienes llaman a la radio, que las mujeres no siguen a otras mujeres, lo que es un prejuicio muy cristalizado que tiene que ver con la heteronormatización que hoy está instalada”, cuenta.

“Me gustaría tener la oportunidad de ver si mi música logra hacerle sentido a las personas, tener esa posibilidad de que las canciones puedan llegar a los demás, que puedan ser difundidas y ahí ver si existen personas a las que le gusta esta propuesta, (ver si) me permite vivir de esta profesión, sueño con poder saltar los muros que me impiden llegar ahí, que son varios, muros externos y muros propios que aparecen en esa lucha por no desanimarse, pese a lo hostil del camino, que requiere de mucho apoyo para sostenerlo y sacarlo adelante”, dice convencida

“Las canciones y melodías son un vehículo que transporta ideas, y creo tener cosas que decir que son valiosas para ser transmitidas, abrir ciertas preguntas, poder cuestionar un poco ese andar del día a día, preguntarse por el sentido propio de las cosas", argumenta.

La artista, quien lanzó a principios de este año los singles "Amo tu mirada" y "Último beso", dentro de la preparación de su próxima producción, actualmente se encuentra en la etapa promocional de su nueva canción, "Mujer".