"No es extraño recibir estas imágenes": profesora recibe cientos de fotos de penes de sus alumnos y comparó los tamaños de todos para mejorar sus vidas

La profesora Alicia Walker recibió cientos de fotografías de los penes de sus alumnos de la Universidad Estatal de Missouri, las cuales ella guardó por un tiempo y luego las eliminó.

¿Y cuál es la razón por la que le enviaron dichas imágenes? Por un estudio que analiza la correlación que existe entre el tamaño del miembro viral y la autoestima de los hombres.

Según informa el NY Post, la académica de Sociología pidió a los estudiantes como parte de la investigación que enviarán una fotografía de cómo midieron su pene, para así verificar que se hizo de manera correcta para obtener los datos requeridos.

En ese sentido, guardó las imágenes para hacer dicha comprobación y al ver que estaba todo bien, las eliminaba. Eso sí, igual este hecho llamó la atención, aunque la docente le quitó importancia a esto, afirmando que "no es especialmente extraño" recibir dichas fotos ya que para ella "no es un problema".

Además de la citada fotografía, los jóvenes de 22 años hacia arriba deben llenar un formulario de preguntas relacionadas con el tamaño de su aparato reproductor. En ese sentido, se interioriza si el porte de éste le afecta su autoestima, sus relaciones amorosas, el uso de condón, la competencia sexual, la ansiedad y las visitas al médico.

Los resultados han sido contundentes de acuerdo a Walker. "He hablado con hombres que han sido suicidas debido a su ansiedad e infelicidad con su tamaño o tamaño percibido", explicó.

"Hombres que no han ido al médico en más de una década o que no están usando un condón porque están convencidos de que no pueden obtener uno que les sirva", prosiguió la académica.

De igual manera, reveló que hay hombres que no han tenido relaciones con mujeres por más de una década debido a sus problemas de confianza en sí mismo, otro que no tiene sexo en años debido a que un amigo le hizo una broma por el tamaño de su miembro y otros que se sienten deprimidos luego de ver los genitales de los actores de películas pornográficas.

"Necesitamos hablar sobre la dismorfia del cuerpo de los hombres, y la forma en que nuestra sociedad rinde culto al tamaño y la forma en que la adoración afecta a los hombres", señaló.

"Realmente es increíblemente dañino. Imagina llevar toda esta ansiedad sobre tu cuerpo y luego imaginar que ni siquiera puedes contarle a tus amigos?", detalló.

Cabe mencionar que la profesora comenzó su estudio en junio y se espera que en agosto de este año tenga los resultados completos, los cuales serán publicados en revistas especializadas.