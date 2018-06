"Trump Baby": el globo que busca humillar al presidente de EEUU en su visita a Londres

El próximo 13 de julio el presidente de Estados Unidos viajará a Londres, Inglaterra para reunirse con la primera ministra Theresa May, y sus detractores ya se están preparando para darle una inolvidable bienvenida.

Un grupo de diseñadores crearon un globo dirigible (no dirigible) de seis metros de altura con la figura de Trump caricaturizada como bebé.

"Donald Trump es un bebé grande y enojado, con un ego frágil y manos pequeñas", recoge el sitio de Trump Baby en "Crowdfunder" creado con el fin de conseguir los fondos necesarios para hacer volar al dirigible, lo que costará 700 libras por día, y trasladarlo por todo el itinerario del mandatario.

La idea es instalar a "Trump Baby" en el Parlamento británico, no obstante, hay pocas posibilidades que se autorice este lugar. Es por esto que la organización analiza otras alternativas, como arrendar un lugar privado o instalar una barcaza en el río Támesis para hacerlo flotar desde ahí.

"Entonces, cuando Trump visite el Reino Unido el viernes 13 de julio de este año, queremos asegurarnos de que sepa que toda Gran Bretaña lo desprecia y se ríe de él", aseguran desde el sitio web.

the crowdfunder to make this fly over central London during Trump's visit has, I am not entirely surprised to report, smashed its target https://t.co/QfGRIkbGGc pic.twitter.com/nTj3Tlqw9L

— Alan White (@aljwhite) June 25, 2018