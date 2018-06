Con vencimiento entre 2023 y 2030: Hacienda cerró colocación de bonos en pesos chilenos

El gobierno finalizó este jueves una exitosa colocación de dos bonos en pesos, con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales y con vencimiento en los años 2023 y 2030. En la ocasión se alcanzó una adjudicación de un 10% a inversores extranjeros.

Los instrumentos colocados fueron el bono en pesos con vencimiento en 2023 (BTP-2023) y el bono en pesos con vencimiento en 2030 (BTP-2030), por $440.000 millones y $610.000 millones, respectivamente.

Las tasas de adjudicación fueron de 4,12% para el BTP-2023, vale decir, 10 puntos base por sobre la tasa interpolada en base a la curva de referencia y las transacciones del mercado secundario del día anterior. Para el bono BTP-2030, la tasa de adjudicación fue de 4,85%, 10 puntos base por sobre la tasa interpolada en base a la curva de referencia y las transacciones del mercado secundario del día anterior.

La adjudicación a inversionistas extranjeros de los bonos BTP-2023 y BTP-2030 fue 8% y 11% del total colocado, respectivamente. Esta operación complementa el plan de endeudamiento anunciado para el año 2018 a través del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central (SOMA).

La adjudicación se llevó a cabo mediante un proceso de construcción de libro extra-bursátil (OTC) o book-building, similar a los procesos realizados en enero y junio de 2017, con un libro de órdenes en el cual pudieron participar tanto inversionistas locales como internacionales de manera simultánea, de conformidad con las reglas 144A (“Rule 144A”) y la regulación S (“Regulation S”), emitidas bajo la ley de mercado de valores de 1933 de Estados Unidos de América.

La porción asignada a inversionistas extranjeros será mantenida inicialmente en la cuenta de Euroclear Bank S.A./N.V. en el Depósito Central de Valores, y podrá ser transada en dicha plataforma. Para esta ocasión, los bancos coordinadores de la operación fueron HSBC Securities Inc; Itau BBA Securities Inc., y Scotia Capital Inc.