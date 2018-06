¡Una idea que puede salvar al mundo! Construyen carreteras con plástico retirado del océano

Strassen aus ♻️recyceltem♻️ Plastik? Ja die gibt es, im Norden von England. Sie sollen robuster und länger haltbar sein als herkömmliche 🛣🛣🛣. Mehr dazu auf nachhaltigleben.ch (Link in Bio) Foto: © @macrebur

A post shared by nachhaltigleben (@nachhaltigleben.ch) on May 3, 2017 at 3:12pm PDT